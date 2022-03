Litauens Außenminister besucht Ukraine

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis ist am Dienstag zu einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba in die Ukraine gereist. "Begrüßte meinen litauischen Freund", schrieb Kuleba auf Twitter über ein gemeinsames Bild der beiden Politiker. Die vorab von litauischer Seite nicht angekündigte Reise von Landsbergis sei demnach der erste Besuch eines Außenministers in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion. "Wir arbeiten daran, den EU-Beitritt der Ukraine zu beschleunigen. Russland muss für seine Verbrechen vor Gericht gestellt werden", schrieb Kuleba.

Auch Landsbergis veröffentlichte in sozialen Netzwerken ein Foto von sich und Kuleba. Der Chefdiplomat des baltischen EU- und Nato-Landes forderte die EU-Mitgliedsstaaten auf, den Beitrittsantrag der Ukraine zur EU ernst zu nehmen und dem von Russland angegriffenen Land zu helfen. "Die Ukraine kämpft mit allem, was sie hat, unsere Hilfe muss aufs Ganze gehen", twitterte Landsbergis. Litauen gilt international als Fürsprecher der Ukraine./awe/DP/nas