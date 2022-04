Litauens Botschafter kehrt nach Kiew zurück

VILNIUS/KIEW (dpa-AFX) - Nach dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus Kiew ist Litauens Botschafter Valdemaras Sarapinas wieder in die ukrainische Metropole zurückgekehrt. Der diplomatische Vertreter des baltischen EU- und Nato-Landes traf nach eigenen Angaben am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt ein. Das Außenministerium in Vilnius hatte jüngst seine Rückkehr angekündigt.

In litauischen Medien teilte Sarapinas einige Eindrücke aus Kiew. "Vor ein paar Wochen war es eine tote Stadt", sagte er der Agentur BNS. Nach dem Rückzug der russischen Armee kehre nun das normale Leben zürück. "Jetzt gibt es Menschen und Autos auf den Straßen, und Cafés öffnen. Da ist Leben."

Litauens Botschafter und das Botschaftspersonal hatten Kiew zusammen mit vielen Diplomaten anderer Länder mit Kriegsausbruch verlassen. Nach einer zwischenzeitlichen Verlegung an die ukrainisch-polnische Grenze war die litauische Vertretung zuletzt in Lwiw untergebracht.

Insgesamt sollen in der litauischen Botschaft in Kiew zunächst sechs Diplomaten und anderes Personal tätig sein. Vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte die Vertretung 32 Mitarbeiter./awe/DP/zb