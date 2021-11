Litauens Grenzschutz: Frontex sichert EU-Grenze zu Belarus weiter

VILNIUS (dpa-AFX) - Die EU-Grenzschutzagentur Frontex wird Litauen nach Angaben der litauischen Behörden weiter bei der Sicherung der EU-Außengrenze zu Belarus unterstützen. "Die Mission wird enden, aber Frontex wird in Litauen bleiben", sagte Grenzschutz-Chef Rustamas Liubajevas am Freitag in Vilnius der Agentur BNS. "Wir haben uns im Wesentlichen mit dem Frontex-Direktor und der Agentur selbst auf die Verlängerung der Operation geeinigt, jedoch in einem anderen Format." Dabei soll es keine Lücken zwischen den Missionen geben.

Angesichts einer stark steigenden Zahl an illegal Einreisenden hatte Frontex im Juli auf Ersuchen Litauens im Zuge einer sogenannten schnellen Intervention mehrere Eingreifteams an die Grenze geschickt. Der Einsatz läuft nach Angaben von Liubajevas am Dienstag aus. Daran seien über 100 Frontex-Grenzschutzbeamte beteiligt. Rund 50 weitere Einsatzkräfte seien auf bilateraler Basis von anderen europäischen Ländern wie etwa Polen und Estland zur Unterstützung nach Litauen entsandt worden, sagte der litauische Grenzschuz-Chef.

Seit Wochen versuchen Tausende Migranten, von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Die EU wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen./awe/DP/mis