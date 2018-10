Litauens Präsidentin hält mehrere weitere Brexit-Gipfel für möglich

Brüssel (Reuters) - Die EU muss mit Großbritannien nach den Worten der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite möglicherweise noch mehrere Gipfel über den Brexit abhalten.

Grybauskaite beklagte vor dem EU-Gipfel in Brüssel am Mittwoch, dass es sehr schwer sei, mit einem Partner zu verhandeln, der nicht genau wisse, was er wolle. "Natürlich sind wir bereit zu Kompromissen, wenn wir wüssten, was Großbritannien genau will", sagte sie. Die Präsidentin forderte, dass die britische Regierung endlich eine einheitliche Position einnehmen und sich hinter Premierministerin Theresa May stellen müsse. Wenn es "den politischen Eliten in London" helfe, werde die EU dem Land auch einen längeren Übergangszeitraum genehmigen, um eine Lösung etwa über die ungeklärte Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland zu finden, sagte Grybauskaite.