Litauens Regierungschefin: Lockdown wird voraussichtlich verlängert

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen muss sich die Bevölkerung voraussichtlich auf einen noch längeren Lockdown und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie einstellen. "Die Anordnung ist bis zum 31. März in Kraft. Ich habe keinen Zweifel, dass wir sie verlängern werden müssen", sagte Regierungschefin Ingrida Simonyte am Dienstag im litauischen Rundfunk. Welche Einschränkungen in dem baltischen EU-Land weiter gelten sollen, werde von der Corona-Situation in den kommenden Wochen abhängen. Gegenwärtig gebe es aber "keinen Grund zu großem Optimismus", sagte Simonyte.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern hatte angesichts stark steigender Corona-Zahlen Ende vergangenen Jahres einen Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängt. Die Lage hat sich dadurch etwas entspannt. Seit Mitte Februar beschloss die Regierung in Vilnius daher schrittweise vorsichtige Lockerungen für Handel, Schulen, Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten. Noch immer aber gelten Ausgangsbeschränkungen in einigen Teilen des Landes.

"Wir haben Gemeinden, in denen die Situation viel besser ist, und wenn sich dies nicht verschlechtert, könnten diese Gemeinden Ostern wahrscheinlich mit weniger Einschränkungen verbringen. Aber es wäre unverantwortlich für mich, so etwas heute zu versprechen", sagte Simonyte. In Litauen wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 206 000 Corona-Fälle erfasst, 3416 Menschen starben./awe/DP/jha