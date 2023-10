LiveRamp und Yahoo gemeinsam für skalierbare Adressierbarkeit im gesamten Werbe-Ökosystem

LiveRamp (NYSE: RAMP), die führende Plattform für Datenkonnektivität, und Yahoo gaben heute eine Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt, um Adressierbarkeit zu skalieren sowie die Reichweite und Interoperabilität im Werbe-Ökosystem zu verbessern. Durch diese Partnerschaft können Publisher, welche die Authenticated Traffic Solution (ATS) von LiveRamp nutzen, jetzt die Post-Cookie-Identitätslösung Yahoo ConnectID verwenden und zusätzliche Adressierbarkeit bieten.

Zudem können Marken, die Yahoo DSP nutzen, durch Yahoo ConnectID – welches von RampID und dem erweiterten Umfang der Authenticated Traffic Solution von LiveRamp profitiert – ihre Reichweite vergrößern.

Yahoo ConnectID basiert auf direkten Verbraucherbeziehungen von nahezu 200 Millionen authentifizierten Nutzern in den USA, was einen adressierbaren Omnichannel-Bestand für alle Yahoo-eigenen und -betriebenen sowie tausende andere Publisher-Domains ermöglicht. RampID und die Authenticated Traffic Solution von LiveRamp bilden die Grundlage des personenbasierten Identitätsansatzes von LiveRamp. Dies ermöglicht authentifizierte Adressierbarkeit im großen Stil, an hunderten von Zielorten und über Browser, Mobilgeräte und CTV hinweg. Dadurch werden Clients in die Lage versetzt, tiefere Kundenbeziehungen aufzubauen, über die ganze Customer Journey hinweg einen Mehrwert zu schaffen und gleichzeitig die Kontrolle über die Daten zu behalten.

Publisher, die die Authenticated Traffic Solution von LiveRamp übernommen haben, können problemlos mit Yahoo ConnectID integrieren und ihr adressierbares Angebot besser monetarisieren. Mehr als 450 Marken arbeiten bereits mit LiveRamp, um mit ihren First-Party-Daten die Kundenerfahrung zu personalisieren.

Publisher und Marketingfachleute profitieren von dieser Partnerschaft ohne weitere Konfiguration oder Ressourcen. Sie können ihren authentifizierten Nutzern in großem Umfang personalisierte Erfahrungen bereitstellen, wo auch immer sich diese aufhalten. Publisher können mit der Authenticated Traffic Solution eine verbesserte Monetarisierung für ihr authentifiziertes Inventar erzielen, da Yahoo ConnectID jetzt als Identifikator erhältlich sein wird. Zudem profitieren Marketingfachleute, die nach Lösungen ohne Signalverluste suchen, von einer größeren Reichweite der authentifizierten Nutzer für Publisher, die RampID und/oder Yahoo ConnectID über Yahoo DSP implementiert haben.

"Wir glauben stark an authentifizierte Adressierbarkeit, und die Partnerschaft ermöglicht eine größere Reichweite, die über den Verlust von Drittanbietersignalen hinaus Bestand haben wird", sagte Elizabeth Herbst-Brady, Chief Revenue Officer bei Yahoo. "Wir machen es Marketingfachleuten und Publishern einfacher, diese Lösungen zu nutzen und die Ergebnisse zu maximieren und unterstützen gleichzeitig nahtlosere Transaktionen über das offene Netz."

"Yahoo ist ein starker Befürworter authentifizierter Identität, und die Konnektivität, die wir gemeinsam über DSP und Yahoo ConnectID ermöglichen möchten, wird dazu beitragen, Marketingfachleuten in einer Welt ohne Signalverluste eine bessere Erfahrung zu bieten", so Travis Clinger, SVP, Activations and Addressability, LiveRamp. "Marketingfachleute und Publisher haben jetzt noch mehr Flexibilität bei der Interaktion, Personalisierung und Messung der Customer Journey."

Über LiveRamp

LiveRamp ist die bevorzugte Datenkooperationsplattform der weltweit innovativsten Unternehmen. LiveRamp ist ein Pionier in den Bereichen Verbraucherdatenschutz, Datenethik und Unternehmensidentität und setzt den neuen Maßstab für die Erstellung eines vernetzten Verbraucherüberblicks mit unerreichter Klarheit und beispiellosem Kontext, währen das kostbare Marken- und Verbrauchervertrauen geschützt bleibt. LiveRamp bietet durchgängige Flexibilität bei der Zusammenarbeit, wo auch immer sich die Daten befinden, um eine Datenkooperation im größtmögliche Umfang zu unterstützen – innerhalb von Unternehmen, zwischen Marken und über sein vorrangiges globales Netzwerk von hochwertigen Partnern.

Hunderte von globalen Innovatoren – von kultigen Verbrauchermarken und Technologieriesen bis hin zu Banken, Einzelhändlern und führenden Gesundheitsanbietern – vertrauen auf LiveRamp, wenn es darum geht, dauerhafte Marken aufzubauen, Geschäftswert durch Vertiefung von Kundenengagement und Kundentreue zu schöpfen, neue Partnerschaften zu aktivieren und den Wert unternehmenseigener Daten zu maximieren, während gleichzeitig die in rapider Entwicklung befindlichen Auflagen und Datenschutzanforderungen eingehalten werden. LiveRamp hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien/USA) und unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter LiveRamp.com.

Über Yahoo

Yahoo erreicht fast 900 Millionen Menschen auf der ganzen Welt und bringt ihnen Finanzen, Sport, Shopping, Spiele und Nachrichten näher – mit den vertrauenswürdigen Produkten, Inhalten und Technologien, die ihren Tag gestalten. Für seine Partner bietet Yahoo eine umfassende Plattform, mit der sie ihr Wachstum steigern und bedeutsame Verbindungen über Werbung, Suche und Medien herstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter yahooinc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231016196821/de/