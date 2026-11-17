Lizenzpflicht für KI-Chips

Europas Chipwerte geben nach, weil die USA KI-Chip-Exporte beschränken, doch Infineon liefert Stromversorgung für Rechenzentren: Wie weit reicht der Effekt?

• Das politische Spannungsfeld zwischen den USA und China sowie das Gipfeltreffen in China könnten die Lieferketten und die zukünftige Entwicklung der Chipbranche maßgeblich beeinflussen.

• Infineon verzeichnet im Geschäftsjahr 2026 ein Rekordwachstum und wächst vor allem im Rechenzentrumsgeschäft, insbesondere in der Stromversorgung, mit positiven Analystenbewertungen.

Neue US-Lizenzpflicht trifft Europas Halbleiterwerte

Infineon verdient im Rechenzentrum an der Stromversorgung

Analysten führen für Infineon weit auseinanderliegende Kursziele

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ASML, AT&S und BE Semiconductor verbuchen heute Abschläge weil die US-Regierung den Export von KI-Chips in mehrere Länder Südostasiens und nach Brasilien an Lizenzen knüpft. Auch Infineon gibt im XETRA-Handel ab und notiert zeitweise bei 49,11 Euro (-0,27 Prozent). Für den deutschen Chipkonzern kommt der Dämpfer nach einem Rekordquartal. Entscheidend für Anleger in Chipaktien ist, wie direkt die Regel die einzelnen Geschäftsmodelle trifft.

US-Regierung verlangt Exportlizenzen für KI-Chips

Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips. Nach der Anordnung des US-Handelsministeriums sind für Lieferungen von Hochleistungs-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien künftig Exportlizenzen nötig.

Damit soll Schmuggel nach China verhindert werden, denn bisher ließ sich das China-Verbot umgehen, etwa durch das Anmieten von Rechenleistung in Rechenzentren mit NVIDIA-Chips in Malaysia. Das Handelsministerium wies laut der Deutschen Presseagentur darauf hin, die Anordnung sei vom Finanzministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat formuliert worden. Finanzminister Bessent hatte zuvor kritisiert, das Handelsministerium unter Lutnick habe bei schärferen Exportkontrollen gebremst, Präsident Trump verteidigte aber gestern Lutnick.

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Die Regel zielt auf den Weg der Hardware nach Südostasien. Für europäische Chipwerte hängt die Betroffenheit davon ab, wie stark ihre Geschäfte an diesen Lieferketten hängen, und der Streit in Washington zeigt, dass um die Schärfe der Kontrollen noch gerungen wird.

Infineon wächst im Rechenzentrum über die Stromversorgung

Infineon schloss das Geschäftsjahr zum 30. September 2026 mit einem Umsatz von 16,35 Milliarden Euro ab, ein Plus von 12 Prozent. Das Rekordschlussquartal brachte 4,71 Milliarden Euro Umsatz. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern rund 20 Milliarden Euro Umsatz, ein Wachstum von über 20 Prozent.

Das Rechenzentrumsgeschäft des Konzerns liegt in der Stromversorgung. Für 2027 rechnet Infineon dort mit fast 4 Milliarden Euro.

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Die US-Anordnung betrifft Hochleistungs-Chips für KI, Infineons Wachstum im Rechenzentrum kommt aus der Stromversorgung. Ein direkter Bezug zwischen Anordnung und Infineon-Umsatz ist nicht erkennbar; mittelbar käme es darauf an, ob der Ausbau der Rechenzentren in den betroffenen Ländern langsamer läuft.

Analysten sehen Infineon überwiegend positiv

Laut TipRanks stufen elf von 13 Analysten Infineon mit Buy ein, die übrigen mit Hold. Das mittlere Kursziel liegt bei 82,00 Euro, Bernstein-Analyst David Dai nennt in einer Studie vom Dienstag genau diesen Wert bei Buy. Das Lager ist damit klar positiv gestimmt.

Deutsche Bank senkte in einer Studie von Johannes Schaller vom Donnerstag das Kursziel von 85 auf 75 Euro, blieb aber bei der Einstufung Buy. Berenberg Bank setzte mit Analystin Tammy Qiu am Mittwoch bei Buy 100 Euro an, das obere Ende der Spanne. Beide Häuser stehen im Buy-Lager, setzen die Ziele aber unterschiedlich hoch an, bei der Richtung sind sich die Analysten also einig, bei der Höhe nicht.

Anleger warten gespannt auf Gipfeltreffen

Als Beobachtungspunkt gilt das Gipfeltreffen in China, an dem Trump teilnimmt. Dort könnte sich zeigen, ob die Exportkontrollen auf der Agenda stehen und wie die US-Regierung den Streit zwischen Finanz- und Handelsministerium auflöst.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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