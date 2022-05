Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im April um 0,8 Prozent

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- HOCHTIEF mit Gewinnsprung -- Infineon übertrifft Erwartungen -- EZB dürfte Leitzins im Juli erhöhen -- Sixt im Fokus

BioNTech zweifelt nicht an Wirkung von Corona-Impfstoff. Jefferies senkt Kursziel für SMA Solar. Hypoport wächst in allen Segmenten. Prüfer nehmen Tesla-Fabrik in Grünheide unter die Lupe. Musk erhält Drohungen von Russlands Raumfahrt-Chef. Chinas Exporte mit langsamsten Wachstum seit zwei Jahren. G7-Staaten verhängen neue Sanktionen gegen Russland.