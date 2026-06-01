Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Mai um 1,6 Prozent
09.06.26 08:14 Uhr
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DOW JONES--Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Mai kalender- und saisonbereinigt um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.
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June 09, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)