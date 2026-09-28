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Lkw-Sonntagsfahrverbot in NRW bleibt bis Ende Oktober ausgesetzt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen in Nordrhein-Westfalen bleibt wegen des anhaltenden Niedrigwassers auf den Wasserstraßen weiter ausgesetzt. Die Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot würden bis zum 31. Oktober verlängert, teilte das NRW-Verkehrsministerium mit.

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"Für die kommenden Tage werden am Rhein weiter sinkende Wasserstände erwartet", hieß es. Binnenschiffe könnten deshalb nur einen Teil ihrer üblichen Ladung aufnehmen. "Ohne die Ausnahme drohen nach wie vor Produktionsstopps und unterbrochene Lieferketten", so das Ministerium. Das Land hatte die Ausnahmegenehmigung in diesem Sommer bereits einmal bis Ende September verlängert.

Binnenschiffe stehen "vor nie dagewesenen Herausforderungen"

Die Binnenschifffahrt steht in diesem Sommer laut Ministerium "vor nie dagewesenen Herausforderungen". Rekord-Niedrigwasserstände erschwerten den verlässlichen und wettbewerbsfähigen Gütertransport auf Deutschlands Wasserstraßen.

"Wir tun alles, was im Moment möglich ist, um die Verkehre aufrechtzuerhalten. Umso dringlicher ist es, dass der Bund endlich handelt und das seit langem erwartete Flottenerneuerungsprogramm vorlegt", erklärte Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). Die Branche brauche jetzt verlässliche Rahmenbedingungen und konkrete Unterstützung, damit Unternehmen in zukunftsfähige Schiffe investieren könnten./tob/DP/jha

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