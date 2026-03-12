DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,4%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.205 +1,6%Euro1,1501 -0,1%Öl100,3 -1,5%Gold5.101 +0,2%
LLB-Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

13.03.26 07:00 Uhr
Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG
LLB-Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

13.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vaduz, 13. März 2026. Die LLB-Gruppe publiziert ihren vollständigen Geschäftsbericht 2025. Dieser enthält umfassende Informationen über finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte des Geschäftsjahres 2025. Zudem verschickt die LLB die Unterlagen für die 34. ordentliche Generalversammlung.

Im Mittelpunkt des Geschäftsberichtes für das Jahr 2025 steht die erfolgreiche Weiterentwicklung der LLB-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr. Unter dem Titel «Stabiles Fundament. Gezieltes Wachstum.» werden verschiedene Meilensteine bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie ACT-26 vorgestellt, welche die Entwicklung der Bankengruppe 2025 massgeblich gekennzeichnet haben. 
Der Bericht enthält neben dem Überblick zu Geschäftsverlauf sowie Strategie und Organisation, dem Finanzbericht mit konsolidierter Jahresrechnung der LLB-Gruppe und Jahresrechnung der Liechtensteinischen Landesbank AG (bereits publiziert am 20.02.2026) auch Angaben zur Corporate Governance und den Vergütungsbericht. Ebenfalls Teil des Geschäftsberichtes ist eine testierte Nachhaltigkeitserklärung inklusive Klimaberichterstattung. Diese wurde im Einklang mit den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt. 
Der Geschäftsbericht 2025 ist auf Deutsch unter gb2025.llb.li und auf Englisch unter ar2025.llb.li verfügbar. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit ist die Berichterstattung der LLB-Gruppe auf die Onlineversion im Internet ausgerichtet. Dort können Zahlen und Fakten in strukturierter Form interaktiv abgerufen werden. Das informative Sonderthema bietet zusätzliche Einblicke. 
Zudem verschickt die Liechtensteinische Landesbank AG die Einladung und die Abstimmungsunterlagen für die 34. ordentliche Generalversammlung, die am 17. April 2026 um 18.00 Uhr im SAL - Saal am Lindaplatz, in Schaan stattfindet. Die Dokumente sind auch auf der LLB Website verfügbar: llb.li/generalversammlung. Dort findet sich auch eine Übersicht zur traktandierten Statutenänderung.

Wichtige Termine

  • Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung
  • Mittwoch, 19. August 2026, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2026

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia.

Kontakt
Liechtensteinische Landesbank AG
Berit Pietschmann, Group Corporate Communications
Telefon +423 236 87 14 | communications@llb.li | llb.li

Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Liechtensteinische Landesbank / LLB
Staedtle 44
9490 Vaduz
Schweiz
Telefon: +423 236 88 11
Fax: +423 236 88 22
E-Mail: llb@llb.li
Internet: www.llb.li
ISIN: LI0355147575
Valorennummer: 35514757
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2290768

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2290768  13.03.2026 CET/CEST

