Lloyds Metals Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Lloyds Metals Energy lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 18,57 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,04 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,73 Milliarden INR – ein Plus von 55,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lloyds Metals Energy 36,51 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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