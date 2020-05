Lloyds will Überschuss über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten

Von Matteo Castia

LONDON (Dow Jones)--Die britische Lloyds Banking Group will ihr Überschusskapital über Dividenden und ein mögliches Aktienrückkaufprogramm an ihre Aktionäre ausschütten. Die Bank hat nach eigenen Angaben im Rahmen von staatlichen Hilfsprogrammen wegen der Corona-Krise Kredite im Volumen von mehr als 1,1 Milliarden britischen Pfund bei Betriebsunterbrechungen und mehr als 3,6 Milliarden Pfund im Rahmen des "Bounce Back"-Programms genehmigt. Zudem biete Lloyds gebührenfreie Überziehungskredite von bis zu 500 Pfund an.

Um die Liquidität zu schonen, zahlt der Konzern seinem Vorstand in diesem Jahr keine Boni, und CEO sowie COO haben auf ihre Boni für das vergangene Jahr verzichtet.

