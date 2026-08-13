LM Funding America: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

16.08.26 06:35 Uhr

LM Funding America lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net