LM Funding America: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
LM Funding America lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LM Funding America
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LM Funding America
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle LM Funding America Aktie News
LM Funding America Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LM Funding America nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.