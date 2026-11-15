LM Funding America informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
LM Funding America lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -10,250 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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