Loans4Lesscom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Loans4Lesscom hat am 02.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite hat Loans4Lesscom im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 57,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Loans4Lesscom 0,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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