Loans4Lesscom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Loans4Lesscom hat am 02.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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