DAX25.180 +0,3%Est506.051 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +1,0%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.313 -1,4%Euro1,1645 -0,1%Öl94,01 +2,2%Gold4.509 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Micron, Sandisk, Softbank, Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Mai 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Mai 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lob vom Kanzler für Arbeit von Wüst in NRW

01.06.26 12:59 Uhr

MESCHEDE (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der NRW-Landesregierung von Hendrik Wüst für ihre Arbeit in schwieriger Zeit gedankt. Bei einer internen Veranstaltung auf Einladung der nordrhein-westfälischen CDU in Meschede sprach der Kanzler und Bundesparteichef von einer Vorreiterrolle der NRW-Regierung bei Künstlicher Intelligenz, Innovationen und Staatsmodernisierung, wie aus Teilnehmer-Kreisen verlautete.

Die schon seit Monaten geplante Veranstaltung mit dem Zusammentreffen von Merz und Wüst war in den öffentlichen Fokus gerückt, nachdem Medien über Gedankenspiele in der Union zu einem Kanzlertausch berichtet und dabei den Namen Wüst genannt hatten. Merz und Wüst erhielten nun bei dem Treffen im Sauerland laut Teilnehmer-Kreisen beide lang anhaltenden Applaus.

Merz lobte demnach auch den Einfluss des CDU-Landesverbands in der Bundespolitik. Noch nie sei die NRW-CDU so stark gewesen wie aktuell unter Wüst. Zuvor hatte Wüst seinerseits dem Kanzler erneut seine volle Unterstützung zugesagt und Personalspekulationen als "Quatsch" zurückgewiesen./wa/DP/jha