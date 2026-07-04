Locafy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

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Im abgelaufenen Quartal hat Locafy 0,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Locafy hat am 01.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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