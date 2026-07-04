Locafy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Locafy hat am 01.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Locafy 0,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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