Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,4 Millionen USD – ein Plus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Local Bounti 12,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Local Bounti hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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