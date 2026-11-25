Local Bounti gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Local Bounti hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,4 Millionen USD – ein Plus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Local Bounti 12,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Local Bounti
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Local Bounti
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen