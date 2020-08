"Lockdown" beschert Disney fast 5 Mrd USD Verlust

Von R.T. Watson

BURBANK (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie beeinträchtigt die Geschäfte von Walt Disney Co. in erheblichem Maße. Der Unterhaltungskonzern hat deshalb in seinem dritten Geschäftsquartal fast 5 Milliarden Dollar Verlust gemacht.

Wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in den USA mitteilte, schloss es das Quartal, das am 27. Juni endete, mit einem Verlust von 4,72 Milliarden Dollar ab. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte Disney 1,43 Milliarden Dollar verdient. Der Umsatz brach um 42 Prozent ein auf 11,8 Milliarden von 20,3 Milliarden Dollar.

Vor allem die Themenparks des Konzerns litten unter den behördlichen Vorgaben zur "sozialen Distanz", die zur Schließung der Einrichtungen zwangen. Disney schätzt den negativen Einfluss auf dieses Geschäftsfeld auf 3,5 Milliarden Dollar. Die Themenparks hätten im Quartal einen Verlust von 1,96 Milliarden Dollar eingefahren nach einem operativen Gewinn von 1,72 Milliarden Dollar im dritten Geschäftsquartal 2018/19.

Während des Quartals mussten die US-Parks und Resorts, die Kreuzfahrtschiffe des Unternehmens und Disneyland Paris den Betrieb einstellen. Das Shanghai Disney Resort und Hong Kong Disneyland waren während eines Teils des Quartals geöffnet.

Die Zahlen scheinen die Anleger nicht überrascht zu haben. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 5,3 Prozent zu.

