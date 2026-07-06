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Lockheed Martin will mit Rheinmetall ATACMS-Raketen in Deutschland bauen

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DOW JONES--Rheinmetall will zusammen mit Lockheed Martin an seinem Standort Unterlüß in der Lüneburger Heide ATACMS-Raketen produzieren. Am Randes des Nato-Gipfels in der türkischen Hauptstadt Ankara unterzeichneten die beiden Rüstungskonzerne eine entsprechende Absichtserklärung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens. Wenn der Plan umgesetzt wird, wäre es die weltweit erste Produktionsstätte für ATACMS-Lenkflugkörper außerhalb der USA.

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Ziel sei es, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas zu stärken, sagte Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Lockheed-Europa-Chef Dennis Goege nannte den Aufbau einer ATACMS-Co-Produktion in Deutschland "ein starkes Signal für die europäische Verteidigungsindustrie und die Resilienz der Nato".

In Unterlüß produziert Rheinmetall Waffensysteme sowie Munition und Kettenfahrzeuge. Eine Fabrik für Raketenmotoren ist kurz vor der Fertigstellung.

Der Bedarf an ATACMS-Kurzstreckenraketen ist groß. Das Geschoss wurde im Ukraine-Krieg ebenso eingesetzt wie im Krieg gegen den Iran.

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Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 06:07 ET (10:07 GMT)

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