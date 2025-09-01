DAX23.508 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.033 -1,1%Nas21.067 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Aktienentwicklung

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin tendiert am Nachmittag südwärts

02.09.25 16:09 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 448,58 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 448,58 USD. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 447,72 USD. Bei 455,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 43.291 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 37,60 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 410,11 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,90 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
