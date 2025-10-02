Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zeigt sich am Abend freundlich

So bewegt sich Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lockheed Martin legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 499,59 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 499,59 USD. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 503,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 499,24 USD. Zuletzt wurden via New York 72.882 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,25 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,94 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

