Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich Lockheed Martin

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lockheed Martin. Zuletzt wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 502,21 USD nach oben.

Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:50 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 502,21 USD. Bei 502,21 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 499,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 14.429 Lockheed Martin-Aktien.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 18,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2025 auf bis zu 410,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 22,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,35 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,85 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,16 Mrd. USD im Vergleich zu 18,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Am 27.10.2026 wird Lockheed Martin schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10