Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin macht am Donnerstagabend Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 455,50 USD.
Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 20:07 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 455,50 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 450,96 USD. Zuletzt wechselten 81.736 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 617,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 11,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.
Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,16 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
