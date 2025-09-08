DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Lockheed Martin am Abend ins Minus

09.09.25 20:24 Uhr

09.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 456,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
389,95 EUR 0,35 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:05 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 456,76 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 452,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 457,64 USD. Bisher wurden via New York 79.644 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,75 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

In eigener Sache

Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

