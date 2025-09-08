Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Lockheed Martin am Abend ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 456,76 USD.

Die Aktie verlor um 20:05 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 456,76 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 452,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 457,64 USD. Bisher wurden via New York 79.644 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,75 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins