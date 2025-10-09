DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.009 -0,7%
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
So entwickelt sich Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Lockheed Martin am Nachmittag ins Minus

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 513,45 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
442,65 EUR 0,55 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,1 Prozent auf 513,45 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Lockheed Martin-Aktie bei 513,45 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 515,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.155 Lockheed Martin-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 617,25 USD. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 16,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,13 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,75 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD.

Lockheed Martin veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,85 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18,12 Mrd. USD eingefahren.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

DroneShield-Aktie dennoch in Rot: Millionen-Investition in neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
