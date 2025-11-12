Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Lockheed Martin-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 457,32 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 457,32 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 458,16 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 455,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 456,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 14.322 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 575,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 20,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 410,11 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 11,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,48 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,80 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 18,61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 17,10 Mrd. USD umgesetzt.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

