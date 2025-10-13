Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Lockheed Martin-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 505,48 USD.

Bei der Lockheed Martin-Aktie ließ sich um 20:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 505,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 507,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 501,00 USD. Bei 502,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 85.007 Lockheed Martin-Aktien.

Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 617,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 410,11 USD. Dieser Wert wurde am 23.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 23,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10