Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Lockheed Martin hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Lockheed Martin-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 505,48 USD.
Werte in diesem Artikel
Bei der Lockheed Martin-Aktie ließ sich um 20:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 505,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 507,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 501,00 USD. Bei 502,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 85.007 Lockheed Martin-Aktien.
Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 617,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 410,11 USD. Dieser Wert wurde am 23.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 23,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.
Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,95 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie
Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört
Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben
Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10
Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lockheed Martin
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lockheed Martin
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|14.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|09.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2016
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2016
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|30.11.2015
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|26.04.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
|28.02.2007
|Lockheed Martin Downgrade
|JP Morgan
|29.01.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen