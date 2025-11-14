Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Freitagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 457,91 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 457,91 USD nach oben. Bei 462,00 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 455,85 USD. Bisher wurden heute 34.830 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 558,43 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 21,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,44 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 12,75 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,48 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,30 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

