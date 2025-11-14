DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.035 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Freitagnachmittag in Grün

14.11.25 16:08 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 457,91 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 457,91 USD nach oben. Bei 462,00 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 455,85 USD. Bisher wurden heute 34.830 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 558,43 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 21,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,44 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 12,75 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,48 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,30 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

