Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin legt am Abend zu

Kurs der Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 462,46 USD.

Um 20:02 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 462,46 USD. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 464,09 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 455,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 76.835 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 558,43 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,75 Prozent. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 12,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2024 12,75 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,48 USD belaufen.

Lockheed Martin ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,95 USD, nach 6,80 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 18,61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10