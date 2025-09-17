Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 470,28 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 470,28 USD nach. Bei 469,25 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 470,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.702 Lockheed Martin-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,25 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,79 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,35 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.
Am 22.07.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,16 Mrd. USD – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 28.10.2025 gerechnet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie
Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lockheed Martin
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lockheed Martin
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|14.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|09.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2016
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2016
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|30.11.2015
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|26.04.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
|28.02.2007
|Lockheed Martin Downgrade
|JP Morgan
|29.01.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen