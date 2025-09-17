DAX23.624 +1,1%ESt505.447 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.087 +0,2%Nas22.499 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl68,03 +0,2%Gold3.639 -0,6%
Kursentwicklung

18.09.25 16:11 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 470,28 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 470,28 USD nach. Bei 469,25 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 470,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.702 Lockheed Martin-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,25 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,79 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,35 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Am 22.07.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,16 Mrd. USD – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

