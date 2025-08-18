Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Kurs der Lockheed Martin

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Mit einem Wert von 446,00 USD bewegte sich die Lockheed Martin-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Lockheed Martin-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 446,00 USD. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 446,20 USD. Das Tagestief markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 444,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 444,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 18.619 Lockheed Martin-Aktien.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,25 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Am 23.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 410,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 8,05 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18,16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 22,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

