Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zeigt sich am Abend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Zuletzt stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 448,25 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 448,25 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 448,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 444,99 USD. Bisher wurden heute 86.614 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 617,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 37,70 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2025 auf bis zu 410,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,51 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.

Lockheed Martin veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,49 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

