Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Lockheed Martin

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 445,90 USD ab.

Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 445,90 USD. Die Abwärtsbewegung der Lockheed Martin-Aktie ging bis auf 445,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 450,00 USD. Zuletzt wechselten 200.972 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 27,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2024 12,75 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,35 USD belaufen.

Lockheed Martin ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 USD, nach 6,85 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,46 USD je Aktie aus.

