DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.638 +1,9%Nas21.508 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,82 +0,2%Gold3.371 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
So entwickelt sich Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Lockheed Martin

22.08.25 20:25 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Lockheed Martin

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 445,90 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
385,35 EUR 0,70 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 445,90 USD. Die Abwärtsbewegung der Lockheed Martin-Aktie ging bis auf 445,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 450,00 USD. Zuletzt wechselten 200.972 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 27,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2024 12,75 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,35 USD belaufen.

Lockheed Martin ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 USD, nach 6,85 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie springt am ersten Handelstag hoch: Erstkurs weit über Ausgabepreis - Milliardenbewertung

Belastungsfaktor für Palantir-Aktie: Pentagon sieht sich nach KI-Alternativen um

Lockheed Martin-Aktie tiefrot: Sonderbelastungen lassen Quartalsgewinn einbrechen

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lockheed Martin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lockheed Martin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen