DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
So bewegt sich Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verteuert sich am Montagabend

22.09.25 20:25 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 478,30 USD zu.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 478,30 USD. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 478,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 473,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 122.480 Lockheed Martin-Aktien.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,05 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Abschläge von 14,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,35 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 USD, nach 6,85 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,16 Mrd. USD – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 21,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

