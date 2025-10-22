Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin tendiert am Abend schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 485,27 USD ab.

Um 20:05 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 485,27 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 483,00 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 492,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 138.146 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 596,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 22,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 15,49 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,37 USD aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 18,16 Mrd. USD gegenüber 18,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,08 USD je Lockheed Martin-Aktie.

