Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Lockheed Martin im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 484,88 USD.

Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Die Lockheed Martin-Aktie zog in der Spitze bis auf 485,73 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 480,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 28.281 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,30 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2025 (410,11 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lockheed Martin veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

