Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Montagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 447,96 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 447,96 USD. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 448,25 USD. Bei 447,07 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 24.843 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei 617,25 USD markierte der Titel am 22.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,79 Prozent. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 9,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 18,16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 22,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

