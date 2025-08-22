Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Montagabend im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 447,59 USD.

Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 20:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 448,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 447,07 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 88.800 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,25 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 37,90 Prozent zulegen. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 8,37 Prozent Luft nach unten.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,35 USD ausgeschüttet werden.

Am 22.07.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

