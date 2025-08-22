DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.317 -0,7%Nas21.505 ±0,0%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1606 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien 1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktienkurs aktuell

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Montagabend im Plus

25.08.25 20:24 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Montagabend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 447,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
384,55 EUR -0,80 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 20:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 448,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 447,07 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 88.800 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,25 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 37,90 Prozent zulegen. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 8,37 Prozent Luft nach unten.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,35 USD ausgeschüttet werden.

Am 22.07.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie springt am ersten Handelstag hoch: Erstkurs weit über Ausgabepreis - Milliardenbewertung

Belastungsfaktor für Palantir-Aktie: Pentagon sieht sich nach KI-Alternativen um

Lockheed Martin-Aktie tiefrot: Sonderbelastungen lassen Quartalsgewinn einbrechen

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lockheed Martin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lockheed Martin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen