Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend im Aufwind

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 454,79 USD.

Das Papier von Lockheed Martin konnte um 20:03 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 454,79 USD. Die Lockheed Martin-Aktie zog in der Spitze bis auf 456,10 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 450,52 USD. Zuletzt wurden via New York 171.164 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,25 USD. 35,72 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 9,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,35 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,18 USD je Lockheed Martin-Aktie.

