Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 456,26 USD zu.

Das Papier von Lockheed Martin legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 456,26 USD. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 459,47 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 456,87 USD. Zuletzt wechselten 28.704 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 35,28 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2025 Kursverluste bis auf 410,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,11 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,35 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 28.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,18 USD fest.

