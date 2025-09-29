Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 492,75 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 492,75 USD. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 493,81 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 491,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 27.066 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,27 Prozent. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 20,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,35 USD ausgeschüttet werden.

Lockheed Martin gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,18 Prozent auf 18,16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,94 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

