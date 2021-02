Deutsche Bank und Mastercard vertiefen Zusammenarbeit - Deutsche Bank-Aktie leichter

Dabei gehe es beispielsweise um digitale Marktplätze, auf denen Unternehmen ihre Produkte direkt an die Verbraucher bringen können, teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt mit. "Dafür brauchen sie einen effizienten, mobilen und digitalen Zahlungsverkehr sowie eine nahtlose Integration von Zahlungsströmen in ihr Finanz- und Rechnungswesen", erklärte die Deutsche Bank

Der Zahlungsverkehr sei einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im Bankgeschäft. Experten erwarten den Angaben zufolge bis 2023 ein jährliches Umsatzplus von sechs Prozent sowie eine Steigerung der Zahl der Transaktionen von knapp zwölf Prozent pro Jahr.

"Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage von Unternehmen nach digitalen Zahlungsverkehrslösungen exponentiell beschleunigt", sagte Ole Matthiessen, der bei der Deutschen Bank für das Thema Zahlungsverkehr verantwortlich ist. MasterCard-Deutschlandchef Peter Bakenecker bekräftigte, "angesichts der aktuellen Marktentwicklungen, der bevorstehenden Verschiebungen im internationalen Zahlungsverkehr durch die Pandemie und der zunehmenden Geschwindigkeit bei der digitalen Transformation" sei der Zeitpunkt ideal, die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank zu vertiefen.

Am Mittwoch verlieren Aktien der Deutschen Bank auf XETRA zeitweise 0,89 Prozent auf 9,84 Euro. MasterCard zeigen sich im vorbörslichen US-Handel kaum bewegt bei 350,11 US-Dollar (-0,09 Prozent).

/ben/DP/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com