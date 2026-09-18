Logicom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Logicom hat am 16.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 209,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 255,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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