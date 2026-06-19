Logicom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Logicom hat am 19.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logicom 0,320 EUR je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 199,9 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logicom 234,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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