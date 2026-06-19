Logicom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Umsatzseitig standen 199,9 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logicom 234,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logicom 0,320 EUR je Aktie verdient.

Logicom hat am 19.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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