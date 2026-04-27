Logistea Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

11.07.26 06:35 Uhr

Logistea Registered A hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,21 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Logistea Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 321,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net