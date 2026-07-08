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Logistea Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Logistea AB Registered Shs -B-
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Logistea Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Logistea Registered B 0,480 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 321,0 Millionen SEK – ein Plus von 22,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logistea Registered B 263,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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