Logistiker Zeitfracht will Small Planet Airlines übernehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Übernahme von Teilen der Air Berlin ist der Berliner Logistiker Zeitfracht in das Rennen um eine weitere insolvente Fluggesellschaft eingestiegen. Man habe ein Angebot für die Small Planet Airlines abgeben, hieß es am Dienstag in Unternehmenskreisen. Zeitfracht wolle Mitarbeiter und Maschinen übernehmen, um die Flugzeuge samt Personal an Airlines zu vermieten. Damit wurden Informationen des Branchendienstes Airliners.de bestätigt. Demzufolge gibt es insgesamt vier Angebote.

Die Berliner Charterfluggesellschaft Small Planet Airlines mit 400 Beschäftigten und neun Flugzeugen übernimmt Urlaubsflüge für große deutsche Reiseveranstalter. Vor vier Wochen hatte sie nach dem Flug-Chaos vom Sommer Insolvenz angemeldet. Zeitfracht hatte sich erst letztes Jahr aus der Insolvenzmasse der Air Berlin den Frachtplatzvermittler Leisure Cargo gesichert, zudem zusammen mit dem Käufer Nayak die Air-Berlin-Technik./bf/DP/mis